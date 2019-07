Cuba: nuove sanzioni Usa a quattro entità legate a esercito (3)

- “Maduro si aggrappa a Cuba per rimanere al potere, comprando agenti militari e di intelligence in cambio di petrolio. Le sanzioni del Tesoro nei confronti di Cubametales interromperanno i tentativi di Maduro di utilizzare il petrolio venezuelano come strumento di contrattazione per aiutare i suoi sostenitori a ottenere protezione da Cuba e da altri attori stranieri", ha detto il segretario al Tesoro Steven T. Mnuchin. Il governo cubano ha condannato le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. “Gli Stati Uniti non hanno il diritto di imporre sanzioni unilaterali a entità cubane o ad altri paesi che commerciano con il Venezuela. È una violazione del diritto internazionale, delle norme che regolano il commercio e un attacco alle relazioni tra due stati sovrani”, ha dichiarato il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez. (Mec)