Rifiuti Roma: Raggi, Ama ha chiesto revoca Aia impianto Salaria. Nessun nuovo impianto sarà realizzato lì

- "L'Ama ha chiesto la revoca dell'Aia per l'impianto di trattamento dei rifiuti in via Salaria. Non potrà quindi essere realizzato alcun impianto nel luogo dove lo scorso dicembre è andato in fiamme il tmb che trattava un quarto dei rifiuti della città di Roma". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)