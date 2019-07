Sicurezza stradale: Mit, campagna "sulla buona strada", allacciare sempre tutte cinture sicurezza

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), sul suo account Twitter pubblica un video della campagna di informazione per la sicurezza stradale "Sulla buona strada" e raccomanda: "In questi giorni di traffico particolarmente intenso su strade e autostrade, ricorda di allacciare sempre le cinture di sicurezza anteriori e posteriori. Non farlo non è un incidente, è una scelta. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada". (Rin)