Roma: Raggi, ieri fiamme in discarica abusiva a Roma nord, basta roghi tossici

- Ieri sera è stata data alle fiamme una discarica abusiva a Roma Nord, nei pressi della tangenziale salaria in un’area vicina al fiume Aniene. Su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, scrive: "L’ennesimo incendio che crea danni all’ambiente e alla salute delle persone che ne respirano i fumi. Grazie al lavoro dei Vigili del fuoco, fortunatamente, la situazione è stata riportata alla normalità". Raggi aggiunge: "Per fronteggiare questi fenomeni e, in generale, gli eco-reati Roma Capitale ha istituito un apposito reparto della Polizia locale. Il Nucleo ambiente e decoro, ex pics ambiente, è attivo infatti insieme ai colleghi dei distaccamenti territoriali per vigilare su incendi, sversamenti illegali e abusi ambientali. Da quando abbiamo puntato i riflettori, le 'manine' dei 'soliti ignoti' sono sempre meno attive: i dati parlano infatti di un fenomeno in calo. Tuttavia a chi continua sulla strada dell’illegalità vogliamo dire che le denunce e le indagini non si fermeranno. Non si torna indietro, l’unica via possibile per il ciclo dei rifiuti è quello del rispetto della legalità".(Rer)