Trasporti Lazio: taglio del nastro per la nuova stazione "hub" di Marina di Cerveteri, investimento da 6,5 mln euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Marina di Cerveteri la stazione è stata completamente rinnovata, con la realizzazione del nuovo atrio e della sala d'attesa per i viaggiatori, di due pensiline metalliche e dei servizi igienici. Inoltre, grazie alla ripavimentazione dei due marciapiedi e dell'atrio di stazione, sono stati realizzati percorsi per ipovedenti in tutte le aree aperte al pubblico secondo gli standard del Sistema loges-vet-evolution (Lve). Completano l'opera il restyling del sottopasso e l'installazione della nuova illuminazione a led e di due nuovi ascensori. "Giornata importante - ha commentato l'assessore Alessandri - Oggi inauguriamo uno spazio che dimostra come le stazioni, i luoghi devono essere inclusivi e accessibili, e attraverso la bellezza architettonica devono essere presidi del ruolo dello Stato. C'è una splendida collaborazione con Rfi, e con i territori. Il nostro obiettivo è sviluppare sempre più la cura del ferro. La sicurezza passa attraverso la frequentazione dei luoghi. Il nostro impegno - ha concluso l'assessore - è questo: potenziare i servizi". "Sono stazioni fruibili, aperte a tutti, per chi ha difficoltà - ha aggiunto il direttore territoriale produzione Rfi Giovine - marciapiedi standard, pensiline per ripararsi dal sole e dalla pioggia, sottopasso e ascensori. Stiamo investendo molti soldi pubblici, con risultati che speriamo siano graditi a tutti". Si tratta, ha spiegato Giovine di "48 milioni per le 7 stazioni già rinnovate, con Tarquinia, Cesano, La Storta, Valle Aurelia, Gemelli, Ferentino". Per Vito Episcopo "sul Lazio la puntualità del 93,4 per cento è un risultato molto alto, raggiunto con interventi di manutenzione notturna e in collaborazione con Regione Lazio e il Comune". (segue) (xcol2)