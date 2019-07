Trasporti Lazio: taglio del nastro per la nuova stazione "hub" di Marina di Cerveteri, investimento da 6,5 mln euro (3)

- "Siamo contenti della puntualità - ha sottolineato il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci - Da anni ho seguito le battaglie con i pendolari. Questa è una bella stazione, che ben si sposa con una città che è sito Unesco. Abbiamo voluto un punto di info turistica 'dentro' la stazione, grazie alla disponibilità della Regione Lazio e di Rfi. Il mio sogno - ha concluso il sindaco - è che qui ci sia vita e movimento, vorremmo che questo diventi uno spazio dove passare tutti i giorni". Infatti, a partire da settembre, Rfi e Regione Lazio stipuleranno dei protocolli per favorire il miglioramento delle condizioni di decoro delle "stazioni impresenziate", in cui l'introduzione di tecnologie innovative ha permesso di razionalizzare la presenza di personale ferroviario, liberando gli spazi dei fabbricati viaggiatori non più funzionai all'esercizio ferroviario. Nell'ambito di tali accordi - è stato spiegato - potranno essere avviati progetti ad uso sociale e culturale nei locali delle stazioni sfruttando il comodato d'uso gratuito degli spazi. In cambio, le associazioni e gli enti no profit che si aggiudicheranno l'utilizzo degli spazi, garantiranno la pulizia e il decoro dei locali, nonché l'apertura e chiusura al pubblico dei bagni interni alla stazione. (xcol2)