Consiglio regionale lombardo: bocciata l'urgenza sulla mozione per dimissioni Savoini da Corecom

- Il consiglio regionale della Lombardia ha bocciato, con 40 no e 33 sì, l'urgenza della mozione presentata dal Gruppo del Pd per discutere in Aula della richiesta di dimissioni di Gianluca Savoini dal Corecom Lombardia, in seguito al suo coinvolgimento nelle indagini sui presunti fondi russi alla Lega. Il testo della mozione, dopo aver chiesto le immediate dimissioni dell'interessato, invitava "il presidente della Giunta e il presidente del Consiglio, anche di concerto con gli altri componenti del comitato a svolgere un ruolo di tutela della credibilità e dell'autorevolezza di un istituto così delicato quale è quello dell'informazione, per il corretto svolgimento della dialettica democratica, mettendo in campo le necessarie iniziative per garantire la terzietà della struttura". "La figura di Gianluca Savoini è incompatibile con il Comitato regionale per le comunicazioni – spiega il capogruppo Pd Fabio Pizzul, primo firmatario della mozione - e questo dovrebbe ormai essere chiaro a tutti. La Lega però fugge, in Consiglio regionale come a Roma, perché con tutta evidenza considera Savoini un uomo di fiducia ed evidentemente non può permettersi di scaricarlo. L'intera vicenda è estremamente grave, ha riflessi internazionali e mina la credibilità del nostro Paese, ma per la Lega non se ne deve parlare. Questa fuga prima o poi finirà, ma rimarrà l'immagine di questi mesi passati a negare l'evidenza". In merito interviene anche il consigliere Marco Fumagalli, capogruppo del M5s Lombardia: "Abbiamo chiesto da tempo dimissioni immediate per Savoini. Ancora una volta la maggioranza si sottrae alle sue responsabilità evitando qualsiasi discussione sul tema delle nomine che in Regione Lombardia sono spesso effettuate più che sulla professionalità e sui curriculum, sull'appartenenza ad una organizzazione, in questo caso la Lega. La fedeltà al potere è il requisito propedeutico per poter essere nominati a ricoprire cariche pubbliche. Savoini non sarebbe l'unico tra i nominati nei vari enti regionali a dover dare le dimissioni".(Rem)