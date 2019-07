Sicurezza: Consiglio comunale Milano approva Daspo, maggioranza spaccata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la proposta di modifica del regolamento di polizia urbana, che estende le aree in cui possono essere elevati gli ordini di allontanamento, trasformabili dalla Questura in Daspo. Hanno votato a favore 27 consiglieri di Pd, lista civica Beppe Sala sindaco, M5s, Lega e Forza Italia. Contrari i consiglieri di Milano Progressista e Basilio Rizzo (Milano in Comune). Astenuti invece Matteo Forte (Milano Popolare), Manfredi Palmeri (Io corro per Milano), Alessandro De Chirico (Forza Italia) e Carlo Monguzzi (Pd). (Rem)