Sicurezza: Consiglio comunale Milano approva Daspo, maggioranza spaccata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Si tratta del primo voto contrario a una delibera di giunta da parte di Milano Progressista. Lo ha sottolineato nel suo intervento la capogruppo Anita Pirovano. “Contribuiamo - ha detto - dal 2011 al governo della città e lo abbiamo fatto sempre con il massimo impegno e la massima responsabilità. Il nostro gruppo consiliare non è mai mancato in lealtà nei confronti di quest'aula, della giunta e del sindaco". "La ragione del nostro dissenso - ha spiegato Pirovano - non è certo tattica politica. Noi ci troviamo di fronte a una delibera che non ci convince di fronte all'efficacia amministrativa, anche se la ragione della nostra contrarietà è prettamente politica". "Noi pensiamo che in questa fase storica - ha proseguito Pirovano citando il sindaco - in cui la sfiducia prevale sulla fiducia, è il momento di significare attraverso l'esperienza di questo governo locale la differenza politica, ma anche antropologica con il governo, con le destre e soprattutto con la Lega". Duro nei confronti del provvedimento Basilio Rizzo: "Non si dica che va incontro alla risoluzione del disagio che c'è nella città. È un cedimento culturale, che indirizza verso soluzioni che io ritengo contrarie a quelle che io, pur essendo un consigliere di opposizione, avevo sperato da questa giunta, perché indirizza la soluzione dei problemi non verso la soluzione dell'elevamento sociale, ma verso quella della repressione". Il consigliere di Milano in Comune ha criticato anche quello che ha definito l'emendamento “salva anima, che non cambia la sostanza politica del provvedimento", ovvero quello del Pd, approvato ieri, con cui si è eliminato il riferimento all'"accattonaggio molesto" dalle premesse della delibera. (Rem)