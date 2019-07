Difesa: sottosegretario Tofalo presente lunedì ai funerali vice brigadiere Cerciello Rega

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo sarà presente, lunedì, a Somma Vesuviana, per i funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. E' quanto si legge in una nota. (Com)