Venezuela: ministro Esteri Brasile, necessarie "azioni esterne" a sostengo di Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, ha invocato "azioni esterne" a sostegno dell'autoproclamato presidente venezuelano ad interim Juan Guaidó. "Dal Venezuela ci arriva un grido di libertà. Il Brasile ha ascoltato questo grido. Da una parte in Venezuela abbiamo un governo costituzionalmente stabilito (quello di Guaidó), dall'altro un governo che causa la sofferenza della sua gente. Ogni comunità internazionale deve ascoltare questo grido e agire" ha detto il ministro brasiliano, intervenendo in apertura del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), riuniti oggi a Rio de Janeiro sotto la presidenza di turno del Brasile. Parlando in conferenza stampa il ministro ha tuttavia precisato che "il Brasile non sostiene alcun tipo di intervento che non sia diplomatico". (Brb)