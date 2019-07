Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 27 luglio:COMUNEOre 18 - Parco del Valentino: l'assessore Finardi partecipa alla parata degli atleti che partecipano agli European Master Games.REGIONEOre 10, Torino, l’assessore Ricca interviene all’inaugurazione di “European Masters Games”Ore 10:30, Torre Pellice (To), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipa all'inaugurazione del ponte della Bertenga.Ore 17.30, Giaveno (TO), Pala Giaveno, l’assessore Ricca partecipa alla premiazione “European Master Game di judo”(Rpi)