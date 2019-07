Violenza donne: Carfagna (FI), su caso Rositani chiedo intervento Bonafede e Salvini

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, scrive su Facebook di essere stata "oggi a trovare Maria Antonietta Rositani al reparto grandi ustionati del Policlinico di Bari, dove è ricoverata dal 12 marzo, quando suo marito ha cercato di ucciderla dandole fuoco. Maria Antonietta ha il 50 per cento del corpo ricoperto da ustioni e lotta con tutte le sue forze per guarire e per tornare alla sua vita, dalla sua famiglia. Mi ha raccontato della straordinaria dedizione e bontà dei medici e del personale sanitario che la assistono. Mi ha chiesto giustizia: suo marito la picchiava spesso, picchiava anche i figli che cercavano di difenderla, lei lo ha denunciato senza esito, infine è stato posto agli arresti domiciliari a Ercolano. Da lì", prosegue la parlamentare, "comunicava con chi gli pareva via telefono e sui social network, da lì è evaso e ha avuto tutto il tempo di raggiungere Maria Antonietta a Reggio Calabria e compiere indisturbato il suo orribile delitto". (segue) (Rin)