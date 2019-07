Violenza donne: Carfagna (FI), su caso Rositani chiedo intervento Bonafede e Salvini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando una donna si rivolge allo Stato per essere protetta - aggiunge la vicepresidente della Camera - quando le misure cautelari verso i violenti sono insufficienti e non presidiate, chi è stato superficiale, chi non ha fatto fino in fondo il suo dovere, deve risponderne. Chiederò l’intervento del ministro della Giustizia e quello del ministro dell’Interno perché accertino le responsabilità e chi ha sbagliato ne risponda. Ma, soprattutto, tornerò a trovare Maria Antonietta. E sono certa", conclude Carfagna, "che un giorno non lontano sarà lei a venire alla Camera dei deputati, per rendere testimonianza di quanto sia purtroppo ancora lunga la strada per ottenere che le nostre buone leggi siano applicate e la violenza sulle donne e sui loro figli diventi una priorità di sicurezza e giustizia". (Rin)