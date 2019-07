Brasile: vertice Brics, ministro Esteri Sudafrica "ultranazionalismi a azioni unilaterali minacciano la pace"

- Ultranazionalismi e azioni unilaterali arbitrarie minacciano la pace mondiale. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Sudafrica, Naledi Pandor, nel corso del suo intervento in apertura del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), in corso a Rio de Janeiro sotto la presidenza di turno del Brasile. "Nel mondo stanno crescendo tendenze ultranazionaliste contro la globalizzazione e sempre più si registrano azioni unilaterali arbitrarie con l'utilizzo di toni allarmanti che minacciano al pace mondiale", ha detto il ministro. "Come Brics dobbiamo impegnarci per raggiungere accordi in favore del multilateralismo fondato sul rispetto e la centralità della Carta delle Nazioni unite", ha aggiunto. (segue) (Brb)