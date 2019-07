Sicurezza: Consiglio comunale Milano approva Daspo, maggioranza spaccata (3)

- (segue) Critiche nei confronti del provvedimento anche le opposizioni, che però non hanno voluto esprimere parere contrario. "Vengono ancora una volta assicurate le zone rosse solo al centro del partito democratico, viene tolto l'accattonaggio molesto. Non vengono inseriti i tossicodipendenti, vengono tolti numerosi ospedali, anche questi di periferia, non vengono inserite numerose vie con carovane rom, nonostante il sindaco Sala poco tempo fa avesse dichiarato di fare il Daspo per i rom", ha detto in Aula il capogruppo della Lega, Alessandro Morelli, definendo il provvedimento una "carnevalata che Sala ha voluto come bandierina dimostrando ancora una volta di essere interessato al centro della città invece che alle periferie, cioè al suo elettorato, l'elettorato di Area C. Si sono spaccati nel voto, ma è solo una fiction, perché entrambi non hanno alcuna ragione per volere più sicurezza nella nostra città". "Questo dibattito è stato una seduta di psicanalisi della sinistra milanese", ha detto il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, ricordando che "tre anni fa era stata bocciata una nostra mozione per applicare le ordinanze sindacali e i Daspo previsti da Minniti". Forza Italia ha comunque votato a favore, perché - ha spiegato De Pasquale - "Milano ha bisogno di strumenti per affrontare degrado, prostituzione, spaccio e insediamenti abusivi Rom". "Senza un reale impegno del Comune con più vigili in campo per effettuare e controllare gli allontanamenti, però, questa delibera rimarrà solo un grido manzoniano, come vuole la sinistra buonista", ha concluso l'esponente azzurro. (Rem)