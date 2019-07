Roma: Raggi, entro 10 giorni togliere scritta "Casapound" o lo faremo noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dipendesse da me, lo sgombero di Casapound lo farei domani mattina, ma per legge non può farlo il sindaco. Ieri ho notificato l’ordine di togliere la scritta abusiva dal palazzo occupato illegalmente. L’ho fatto perché sul frontone del palazzo c’è scritto Casapound ma si legge: 'me ne frego'. Gli occupanti se ne fregano delle famiglie che da decenni aspettano una casa e sono in lista; se ne fregano della legge; se ne fregano degli ultimi. E intanto occupano un intero edificio di pregio in pieno centro a Roma". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Quella scritta - aggiunge - è il simbolo della prepotenza e dell’arroganza nei confronti delle persone normali, semplici. E le istituzioni devono opporsi alle prepotenze e a una situazione di prepotenza e illegalità che si protrae da 16 anni. Ieri mi sono recata, insieme alla Polizia Locale, presso l’immobile occupato da Casapound in pieno centro a Roma. I nostri agenti hanno notificato alle persone che si trovano nell’edificio un provvedimento, con diffida, che stabilisce la rimozione della scritta ‘Casapound’ entro 10 giorni. Se non provvederanno, ci occuperemo noi di farla eliminare. E’ importante chiarire un passaggio. Ordinare lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente non è di competenza dell’amministrazione. La proprietà è dell’Agenzia del demanio che, proprio nei giorni scorsi, ha finalmente avviato l’iter giudiziario propedeutico alla liberazione del palazzo. Nessuno può e deve pensare di imporre i propri metodi, umiliando Istituzioni e cittadini. Affermare la legalità, a tutela di tutti, è la più alta forma di giustizia sociale". (Rer)