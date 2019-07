Omc: pressioni Usa per bloccare trattamento commerciale favorevole alla Cina

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta facendo pressioni all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per avviare una riforma che metta fine alle politiche dell’organismo di Ginevra che consentono alla Cina di beneficiare di regole commerciali a sostegno delle nazioni più povere. In una nota Trump ha diretto il rappresentante commerciale statunitense, Robert Lighthizer, a "utilizzare tutti i mezzi disponibili" per convincere l'Omc a impedire ai paesi di rivendicare lo status di “paese in via di sviluppo” quando la loro forza economica smentisce la necessità di "via preferenziali". I paesi in via di sviluppo, presumibilmente non ancora competitivi con le economie avanzate come gli Stati Uniti, hanno più margine di manovra per sovvenzionare le loro esportazioni e vantaggi procedurali nelle controversie dell'Omc. Sono gli stessi paesi a scegliere il proprio stato, che può essere contestato dagli altri. (Was)