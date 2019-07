Torino: Coldiretti assegna gli Oscar Green, 9 imprese del Piemonte premiate ai Giardini Reali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito l’elenco delle imprese premiate per le rispettive categorie:· Categoria: IMPRESA 4.TERRAMotivazione: Per aver saputo unire alla tradizione l’innovazione valorizzando la produzione, riscoprendo varietà antiche ed introducendo la tecnologiaFinalista regionale è: Luca Rizzotti dell’Azienda agricola Cascina Fornace di Vespolate in provincia di Novara.· Categoria: IMPRESA 4.TERRA – MENZIONE SPECIALEMotivazione: Per aver saputo diversificare dalla tradizione aziendale credendo in un nuovo progettoFinalisti regionale é: Federico Pelliccioli dell’Azienda agricola Lavino Zona di Trivero in provincia di Biella.· Categoria: CAMPAGNA AMICAMotivazione: Per aver saputo valorizzare le produzioni aziendali tramite la vendita diretta e aver interpretato al meglio la filosofia del Km0.Finalisti regionali sono: Cristina, Dionigi e Matteo Bramante della Società agricola zootecnica Bramante F.lli di Giaveno in provincia di Torino.· Categoria: SOSTENIBILITA’Motivazione: Per aver saputo avviare una nuova idea imprenditoriale nel totale rispetto dell’ambiente e del territorioFinalista regionale è: Stefania Roffino dell’Azienda agricola Oscar di Albiano d’Ivrea in provincia di Torino.· Categoria: SOSTENIBILITA’- MENZIONE SPECIALEMotivazione: Per essersi saputa differenziare nel metodo produttivo badando alla sostenibilità del territorio ed alla qualitàFinalista regionale è: Mirella Manzone dell’Azienda agricola Manzone Giovanni di Monforte d’Alba in provincia di Cuneo.· Categoria: FARE RETEMotivazione: Per aver capito l’importanza di introdurre la tecnologia a supporto della tradizione cogliendone anche l’importanza per l’ambienteFinalista regionale é: Andrea Satragno dell’omonima Azienda agricola di Cassinasco in provincia di Asti.· Categoria: NOI PER IL SOCIALEMotivazione: Per aver saputo interpretare al meglio il concetto di condivisione creando opportunità per soggetti svantaggiatiFinalisti regionali sono: Davide e Simone Pautasso della società agricola La Cascina del Mulino di Villastellone in provincia di Torino.· Categoria: CREATIVITA’Motivazione: Per aver saputo creare un nuovo prodotto ricollocando l’azienda sul mercatoFinalista regionale è: Romina Accossato dell’omonima azienda agricola di Ferrere d’Asti in provincia di Asti.· Categoria: CREATIVITA’ – MENZIONE SPECIALEMotivazione: Per aver saputo convogliare tutti i processi produttivi in azienda creando un prodotto di qualità che mantiene il legame col territorio e la tradizione agricolaFinalista regionale è: Massimo Prandi di Cascina Motta a Sale in provincia di Alessandria. (Rpi)