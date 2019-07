Roma: al Comando generale dell'Arma una bambina lascia letterina per carabiniere ucciso (2)

- Carissimi carabinieri, vi vorrei ringraziare per tutto ciò che fate ogni giorno per il nostro Paese - si legge nella letterina. "Sin da piccola - prosegue - vi guardo come un bambino guarda il suo supereroe preferito. I miei supereroi siete voi che adempiete ai vostri doveri con fermezza e coraggio, che mettete la vita del prossimo prima della vostra. Avete un cuore nobile e puro, ormai raro. Non perdetevi mai d'animo anche se c'è chi non vi vede come vi vedo io. Siate sempre fieri di quello che fate perché siete il mio orgoglio più grande. E' soprattutto grazie a voi se sono fiera di essere italiana. Onore ai carabinieri e a chi serve la patria con orgoglio". E conclude: "Ciao Mario, non sarai mai dimenticato". (Rer)