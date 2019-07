Lombardia: assessori regionali a sopralluoghi frane in Valtellina, massima attenzione verso questi territori

- Un duplice sopralluogo è stato svolto oggi, in Valtellina (SO), dagli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), delegato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Massimo Sertori (Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni) nei Comuni di Grosio e Sant'Antonio in Valfurva (SO), per verificare di persona le situazioni di criticità legate agli smottamenti in Val de Lac e in Val del Crosc e alla frana del Ruinon che, dal maggio scorso, ha ricominciato a muoversi. Presente anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Nell'occasione l'assessore Foroni ha anche presentato al ministro Costa la situazione generale del dissesto idrogeologico in Lombardia, stimando una necessità di circa 600 milioni di euro, per mettere in sicurezza le tante aree di rischio presenti sul territorio regionale. "Abbiamo chiesto al governo - ha dichiarato l'assessore Foroni - un piano dettagliato per intervenire sistematicamente e, negli anni, mettere a poco a poco in sicurezza tutte le situazioni di pericolosità che purtroppo abbiamo sul nostro territorio". (segue) (Com)