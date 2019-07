Libano: Nasrallah ribadisce sostegno a leader druso Talal Arslane

- Il segretario generale del partito sciita filo-iraniano, Hassan Nasrallah, ha ribadito oggi il sostegno al leader druso Talal Arslane, da circa un mese in aperto scontro con l'altro rappresentante della comunità drusa, Walid Joumblatt. Lo scorso 30 giugno, il tentato omicidio del ministro di Stato libanese per i profughi, il druso Saleh al Gharib, ha riacceso lo scontro nella comunità drusa. Oggi, nel corso della celebrazione del 31simo anniversario della fondazione dell'associazione Jihad al Bina' (Sforzo per la ricostruzione), nata per fornire sostegno alla popolazione al termine della Guerra civile in Libano (1975-1990) e inserita nel 2000 tra le organizzazioni terroristiche dal Tesoro degli Stati Uniti, Nasrallah ha negato di portare avanti una lotta politica insieme a Damasco contro Joumblatt. Il numero uno del partito di Dio si è scagliato contro chi lo accusa di strumentalizzare i fatti avvenuti a fine giugno sul Monte Libano. "Alcuni sostengono che Hezbollah governa il Libano e controlla il governo e il parlamento - ha detto -. E' la più grande menzogna. Hezbollah non governa il Libano e ciò che sta accadendo in Libano è contro la sua volontà e i suoi desideri". (Res)