Toscana: Giani, vicinanza e fiducia per Antonio Mazzeo

- Il presidente del Consiglio toscano, Eugenio Giani, ha espresso sostegno e vicinanza al consigliere regionale Antonio Mazzeo, appresa la notizia della richiesta di rinvio a giudizio a suo carico in merito alle vicende del quotidiano l’Unità. “Come presidente dell’Assemblea toscana e per la profonda conoscenza e stima che nutro nei suoi confronti sono vicino a Mazzeo – ha detto -, so che saprà dimostrare rapidamente la propria estraneità ai fatti contestati e l’assoluta correttezza della propria condotta nel periodo in cui ha fatto parte del Cda dell’Unità”. “Incoraggio Mazzeo a proseguire serenamente e con il consueto impegno la propria attività istituzionale e politica in Consiglio regionale e nell’Ufficio di presidenza, del quale è consigliere segretario”, ha concluso Giani. (Ren)