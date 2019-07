Libano-Israele: Nasrallah smentisce uso porto di Beirut per traffico di armi

- Il segretario generale del partito sciita filo-iraniano, Hassan Nasrallah, ha negato oggi "categoricamente" le affermazioni dell'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, Danny Sanon, sull'uso dei porti libanesi per ricevere armi dall'Iran. Oggi, nel corso della celebrazione del 31simo anniversario della fondazione dell'associazione Jihad al Bina' (Sforzo per la ricostruzione), nata per fornire sostegno alla popolazione al termine della Guerra civile in Libano (1975-1990), Nasrallah ha messo in guardia di un tentativo di "imporre la tutela" sull'aeroporto e sul porto del Libano. (segue) (Res)