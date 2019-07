Consiglio regionale lombardo: Enrico Pazzali nuovo presidente di Fiera Milano

- Riscontrato il parere unanime e la condivisione di tutti i Capigruppo consiliari, nel rispetto del regolamento, il Presidente Alessandro Fermi ha anticipato a questa sera, in coda alla sessione di bilancio, i lavori della seduta ordinaria già convocata per martedì 30 luglio. Su proposta della Giunta delle elezioni, chiamata a verificare l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità, il Consiglio regionale ha convalidato l’elezione dei Consiglieri regionali Alan Rizzi e Maurizio Broccanello, entrambi appartenenti al gruppo di Forza Italia. L’Aula ha quindi nominato Enrico Pazzali, già designato dalla Giunta lo scorso 9 luglio, quale nuovo Presidente della Fondazione Ente autonomo Fiera internazionale di Milano. Il Consiglio regionale ha infine rinviato alla seduta prevista per il 10 settembre, l’esame e la votazione della proposta di Risoluzione presentata dal Movimento 5 Stelle per l’ampliamento dei requisiti economici e finanziari e di trasparenza nell’accreditamento al sistema sanitario regionale delle strutture sanitarie private. (com)