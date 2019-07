Lombardia: voto contrario delle opposizioni all'assestamento di bilancio, è manovra vuota e senza idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voto contrario delle opposizioni alla manovra di assestamento di bilancio 2019-2021 che ha appena ricevuto il via libera in Consiglio regionale lombardo. Il capogruppo del Partito Democratico ,Fabio Pizzul, la definisce "magra e senza idee", aggiungendo che "sposta alle annualità successive le tante risorse che la Regione non è stata capace di spendere. Questo doveva essere il bilancio dell'autonomia e invece è il bilancio del vorrei ma non posso, perché l'autonomia è ancora una chimera. Noi abbiamo parlato di emergenza Lombardia, perché oggi la Regione è stanca, affaticata. Non serve andare a Roma con il piattino in mano, se non si è in grado di fare fino in fondo la propria parte". (segue) (Rem)