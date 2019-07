Lombardia: voto contrario delle opposizioni all'assestamento di bilancio, è manovra vuota e senza idee (2)

- Voto contrario anche da parte del Movimento Cinque stelle. "Niente di nuovo sotto i cieli della Lombardia" commenta il capogruppo Marco Fumagalli che definisce la manovra anche "errata e lacunosa" e "non fa l'interesse dei lombardi non mettendo al centro delle politiche territoriali i bisogni dei cittadini". Il M5s attacca in particolar modo le garanzie di 600 milioni per Pedemontana "una somma 'monstre' che in futuro potrebbe ricadere interamente sulle spalle dei nostri figli" ha proseguito Fumagalli, aggiungendo anche una critica nel settore della sanità: "La maggioranza ha rifiutato tutte le nostre sollecitazioni per l'assunzione del personale precario nella sanità nonostante ci siano risorse fresche che arriveranno da Roma grazie al ministro Grillo. Chiedevamo di migliorare l'offerta sanitaria, evidentemente Lega e Forza Italia preferiscono pensare ad altro". Voto a sfavore della manovra anche da parte dei Lombardi Civici ed europeisti: "Una manovra vuota, che aveva poche risorse da movimentare. Una regione seduta sugli allori e il rischio è che la Lombardia rimanga un po' indietro" ha commentato durante le dichiarazioni di voto il consigliere Niccolò Carretta. (Rem)