Pd: Ascani, no ad opposizione a mezzo servizio come FI, no ad accordo con M5s

- Anna Ascani, vicepresidente del Partito democratico, scrive su Facebook che "se, come propone Franceschini, il Pd si mette a fare opposizione solo a metà governo, se attacca Salvini ma trasforma i cinque stelle in una sorta di 'compagni che sbagliano' (quelli che ci accusano di togliere i bambini alle famiglie con l'elettroshock), rischiamo di fare la fine di Forza Italia: opposizione a mezzo servizio, ma anche partito che dimezza i voti. Non ci si può opporre al peggior governo della storia solo a metà, a corrente alternata, perché così nessuno potrà prenderci sul serio. Come è successo questa settimana: mentre alcuni di noi", continua la parlamentare, "proponevano la mozione di sfiducia contro l'indegno Salvini che scappa dal Parlamento, qualcun altro proponeva di condividere i 'valori comuni' con i suoi alleati M5s. Come fanno gli elettori a capirci qualcosa? Franceschini ha il merito di aver fatto chiarezza, di essere uscito allo scoperto con quello che durante la campagna per le primarie avevamo paventato come rischio dietro la candidatura Zingaretti: tentare un accordo coi Cinque stelle. Anche noi siamo chiari, però", conclude Ascani, "quell'accordo se mai avverrà sarà senza di noi".(Rin)