Cuba: nuove sanzioni Usa a quattro entità legate a esercito

- Il Dipartimento di stato Usa ha annunciato oggi sanzioni per quattro entità cubane descritte come di proprietà dell’esercito. “Sessant'anni dopo la promessa di Castro di migliorare la vita del popolo cubano, la rivoluzione continua a deludere il suo popolo sperperando il potenziale economico di Cuba attraverso una cattiva gestione, e opprimendo i cubani coraggiosi che continuano la lotta per la libertà”, si legge in un comunicato diffuso oggi. Il Dipartimento di stato “resta impegnato a garantire che i fondi statunitensi non supportino direttamente l'apparato di sicurezza dello stato di Cuba, che non solo viola i diritti umani del popolo cubano, ma esporta anche questa repressione in Venezuela per sostenere il regime corrotto di Maduro”. La misura proibisce transazioni finanziarie dirette con le entità soggette a sanzioni. (segue) (Mec)