Cuba: nuove sanzioni Usa a quattro entità legate a esercito (2)

- Le nuove sanzioni all'isola erano state annunciate lo scorso 24 luglio dall’inviato speciale Usa per la crisi venezuelana, Elliott Abrams. “Le pressioni su Cuba - ha detto - sono aumentate molto da gennaio e continueranno ad aumentare”. Lo scorso 3 luglio gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla compagnia petrolifera statale cubana Cubametales per i suoi legami con il Venezuela. “In cambio del petrolio venezuelano Cuba continua a fornire supporto (…) al regime illegittimo del presidente Nicolas Maduro. La misura odierna prende di mira la compagnia per le sue operazioni nel settore petrolifero dell’economia venezuelana”, si legge in un comunicato del Dipartimento del Tesoro Usa. (segue) (Mec)