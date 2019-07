Trasporti Lazio: taglio del nastro per la nuova stazione "hub" di Marina di Cerveteri, investimento da 6,5 mln euro

- Taglio del nastro per la nuova stazione "hub" di Marina di Cerveteri, con nuovi servizi per i pendolari. Ad inaugurare oggi la stazione ferroviaria in provincia di Roma, l'assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, il direttore produzione Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) Valerio Giovine, il direttore territoriale produzione Lazio Rfi Vito Episcopo e il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. Il rinnovo della stazione fa parte del progetto di Rete ferroviaria italiana per la riqualificazione di 620 stazioni in tutta Italia, che ogni giorno accolgono circa il 90 per cento dei viaggiatori che utilizzano il treno. "L'obiettivo - come spiegato oggi - è quello di trasformare le stazioni in veri e propri hub intermodali dotati di nuovi servizi dedicati al viaggio, e non solo, a favore di un sistema di mobilità integrata". Nel Lazio, il progetto prevede il rinnovamento di 86 stazioni, delle 165 totali, a cui si sommeranno interventi in altri scali ferroviari per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire l'accessibilità delle persone a ridotta mobilità in tutte le stazioni del territorio regionale. Secondo quanto reso noto, l'investimento complessivo per il restyling della stazione di Marina di Cerveteri è di 6,5 milioni di euro. Per i prossimi cantieri negli scali laziali sono stati già stanziati 35 milioni di euro, da Rfi e dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. (segue) (xcol2)