Italia-Tunisia: morte Essebsi, aperto libro di condoglianze all’ambasciata di Roma

- A seguito del decesso del presidente della Repubblica Tunisina, Beji Caid Essebssi, l’ambasciata di Tunisia in Italia ha aperto un libro di condoglianze, nella sede di Roma, in Via Asmara 7, da venerdì 26 luglio a giovedì primo agosto 2019, dalle ore 10:00 alle ore 15:00. Ministro dell’Interno, ministro della Difesa, ministro degli Affari esteri, presidente del Parlamento, primo ministro, presidente della Repubblica: non c’è incarico di alto livello che Beji Caid Essebsi, deceduto ieri all'ospedale militare di Tunisi a seguito di un nuovo malore dopo quello dello scorso 27 giugno, non abbia ricoperto negli ultimi 50 anni. Una carriera politica lunghissima, vissuta prima all’ombra del padre fondatore della moderna Tunisia, Habib Bourguiba, e poi da faro e anima laica della complicata transizione democratica seguita alla caduta del regime di Zine el Abdine Ben Ali. Nato nel novembre del 1926 da una famiglia di origini sarde, il capo dello Stato sarà seppellito domani, 27 luglio, al cimitero di Djellaz al termine di una processione che partirà da Palazzo di Cartagine, sede della presidenza tunisina. Proprio qui è arrivato il feretro nelle scorse ore, accompagnato da un corteo funebre al quale ha partecipato il ministro della Difesa, Abdelkrim Zbidi. “Beji Caid Essebsi appartiene al popolo tunisino e ogni tunisino ha il diritto di rispondere presente ai suoi funerali”, ha detto scritto su Facebook il figlio Hafedh, uno dei leader del partito laico Nidaa Tounes. Dello stesso avviso è Saida Garrach, portavoce della presidenza della Repubblica. “Il popolo avrà diritto a salutare Beji Caid Essebsi durante i funerali di Stato. I dettagli saranno resi pubblici più tardi”, ha annunciato. (Tut)