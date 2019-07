Pd: Boccia, rotta Zingaretti è chiara, finita era partito elitario

- Francesco Boccia, deputato e responsabile Economia e Società digitale del Partito democratico, lasciando la direzione nazionale, ha parlato di "un dibattito chiaro e senza giri di parole. Qui nessuno vuole fare un governo diverso, ma tutti vogliamo disarticolare questa maggioranza. E non si spacca la maggioranza se si dice che sono tutti uguali. Anche perché non lo sono. Noi vogliamo il voto. E spero che questo sia l'obiettivo di tutti. Con la Costituente delle idee e gli Stati generali sul Mezzogiorno si è messo in moto un nuovo processo di partecipazione che ha bisogno del contributo di tutti. E con il Pd digitale, pronto per la Costituente delle idee di novembre, allargheremo la partecipazione permanente a tutto il popolo degli elettori del centrosinistra che vogliono aiutarci a costruire l'alternativa alle destre". (segue) (Rin)