Pd: Boccia, rotta Zingaretti è chiara, finita era partito elitario (2)

- Siamo un partito", ha aggiunto Francesco Boccia, "che ha ritrovato la sua anima popolare e nessuno potrà più pensare di riportarlo nella ridotta culturale del partito elitario. La sinistra c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi. A maggior ragione va riportata tutta e unitariamente nella sua casa naturale che è il Pd. Dire che i Cinque stelle sono come la Lega è un errore politico. Non faremo un governo insieme, e lo ha sottolineato con chiarezza il segretario Zingaretti", ha concluso Boccia, "ma non si può non prendere atto che su Autonomia, questioni sociali e le loro scelte in Europa di essere interlocutori della nuova governance si siano aperti momenti e luoghi di confronto. La Lega è altro: destra nazionalista e antieuropea incompatibile su ogni dossier". (Rin)