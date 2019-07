Brasile: vertice Brics, ministro Esteri India "lavorare insieme per stabilità in momento di incertezza"

- Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha affermato che in un momento di incertezza nell'ordine mondiale è importante che i paesi del Brics lavorino insieme per la stabilità. "Abbiamo davanti sfide difficili come quelle del crimine internazionale, del terrorismo e della mancanza di sicurezza energetica, alle quali si somma una tendenza a risolvere le controversie con azioni di tipo unilaterale. In questo ambiente e in questo momento di incertezza dobbiamo lavorare in favore della stabilità politica e della crescita economica", ha affermato il ministro nel corso del suo intervento in apertura del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), riuniti oggi a Rio de Janeiro sotto la presidenza di turno del Brasile. (segue) (Brb)