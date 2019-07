Brasile: vertice Brics, ministro Esteri India "lavorare insieme per stabilità in momento di incertezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del precedente incontro dei Brics a margine del G20 di Osaka, abbiamo sottoposto al Brics una lista di priorità: favorire l'accesso a fonti energetiche a basso costo, impulso alle energie rinnovabili e allo sviluppo della banca del Brics e azione forte contro il terrorismo", ha aggiunto Subrahmanyam Jaishankar. "Tutti noi siamo stati vittime di terrorismo e dobbiamo unirci contro questa minaccia. Noi come Brics dobbiamo lavorare per colpire la rete finanziaria che sostiene queste organizzazioni. Per questo, chiediamo appoggio per la conferenza globale contro il terrorismo che organizzeremo", ha dichiarato il ministro indiano, definendo "prioritaria un'azione comune contro il terrorismo che faciliti lo scambio di informazioni". (Brb)