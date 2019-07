Torino: monopattini elettrici e segway in piste ciclabili e Zone 30, via alla sperimentazione

- A Torino monopattini elettrici e segway potranno circolare nelle zone 30, nelle strade a velocità limitata a 30 km/h e nelle piste ciclabili e ciclopedonali: su proposta dell’assessora Maria Lapietra, la Giunta Comunale ha approvato oggi la delibera che autorizza la sperimentazione della cosiddetta ‘micromobilità elettrica’. Il provvedimento fa seguito all’entrata in vigore del decreto ministeriale dello scorso 4 giugno. “Abbiamo inteso aderire a questa possibilità per offrire ai cittadini altre modalità di mobilità alternative e per agevolare il cosiddetto ‘ultimo miglio’ negli spostamenti intermodali – spiega l’assessora Maria Lapietra -. Si tratta di un servizio che si può integrare con quelli già attivi contribuendo così a diminuire l’uso dei mezzi più inquinanti aiutandoci a migliorare l’ambiente e la qualità dell’aria”. Fino ad oggi vietati, monopattini e segway dovranno essere condotti esclusivamente da maggiorenni e minori in possesso della patente AM e potranno viaggiare alla velocità massima di 20 km/h utilizzando il necessario limitatore di velocità. I mezzi dovranno inoltre essere dotati di segnalatori acustici e il motore elettrico che li alimenta non potrà avere una potenza superiore a 500W. (segue) (Rpi)