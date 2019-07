Imprese: Schifone (Fd'I), avviare riforma organica per categorie professionali (2)

- Il parlamentare di Fd'I, Edmondo Cirielli, ha spiegato che "la destra, in maniera particolare la destra sociale, ha sempre immaginato che l'articolazione, della nostra società, passi per le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le autonomie funzionali, cioè la società civile organizzata, che deve rimanere centrale, nell'organizzazione del nostro Stato, per garantirne la coesione e anche la democrazia". Per il questore di Montecitorio "L'idea dell'ingresso sempre più massiccio del capitale a danno dell'elemento individuale rappresenta sicuramente un fatto sbagliato, ma anche l'ingerenza sempre più forte dello Stato, nell'assumere il controllo, per certi versi e per polverizzare, secondo altri, questo mondo, è sicuramente un'aggressione portata avanti, che noi respingiamo al mittente”. "Fratelli d'Italia al governo farà in modo di restituire forza, autorevolezza e autonomia, a questo mondo, per fare in modo che l'elemento della professione intellettuale, sia sempre più forte, rispetto al capitale”, ha concluso Cirielli. (Ren)