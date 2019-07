Migranti: Pagano (Pd), Salvini umilia Guardia costiera tenendola in ostaggio

- Il deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano, componente della commissione Affari sociali della Camera, scrive su Facebook che "Salvini, che tiene mediaticamente in ostaggio una nave della Guardia costiera italiana come strumento di trattativa con gli altri Paesi europei, umilia innanzitutto il lavoro degli uomini della nostra Marina militare. Ma siamo di fronte, appunto, all'ennesima operazione di distrazione propagandistica. Salvini non ha alcun potere per impedire lo sbarco ad una nave militare italiana, è evidente che la motovedetta con a bordo 140 migranti dovrà a breve sbarcare in un porto italiano, esattamente come è accaduto per nave Diciotti. Tenerla in mare aperto per uno o due giorni", prosegue il parlamentare, "serve solo a Salvini per fare propaganda sui social e sulle tv, cercando di oscurare ancora di più lo scandalo russo e il fatto che un carabiniere sia stato ucciso in pieno centro a Roma, nel luogo più sorvegliato e monitorato d'Italia, a due passi dalla Corte di Cassazione". (Rin)