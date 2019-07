Infrastrutture: Toninelli, opere sbloccate frutto di mio lavoro, affermazione Salvini confutata da fatti

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha tenuto a puntualizzare: "Salvini ha annunciato tutte opere sbloccate dal sottoscritto, opere in tutto territorio nazionale, un'affermazione - ha rimarcato - confutata dai fatti, dalla realtà". Così il titolare del Mit ai giornalisti a margine dell'inaugurazione della micromobilità elettrica a Cattolica. Il ministro dell'Interno in una recente diretta Facebook si era intestato, dopo una riunione del Cipe, lo sblocco, per un valore complessivo di 50 miliardi, di opere e cantieri su tutto il territorio nazionale. (Rin)