Maltempo: Protezione civile emette allerta regione per rischio temporali per tutta la Lombardia

- Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali, la cui attività è coordinata dall'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha diffuso l'avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte assegnando il 'codice arancione'. Sulla base dei dati e delle previsioni della Sala operativa le precipitazioni potranno risultare anche di forte intensità, in particolare sui settori di Nordovest. I fenomeni saranno in temporanea attenuazione e parziale esaurimento nelle prime ore del 27 luglio. Nella mattina di domani, sabato 27 luglio, sono previste precipitazioni sparse sui rilievi e settori occidentali, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Dal primo pomeriggio precipitazioni in estensione da ovest a est, associate a fenomeni a prevalente carattere temporalesco, che nelle ore serali andranno a intensificarsi, risultando diffuse, forti e insistenti fino al primo pomeriggio di domenica 28. (segue) (Com)