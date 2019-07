Maltempo: Protezione civile emette allerta regione per rischio temporali per tutta la Lombardia (2)

- In particolare, tra la serata di sabato 27 e la mattina di domenica 28, i settori della regione maggiormente interessati da precipitazioni e rovesci intensi risulteranno la fascia prealpina e la pianura. Nel corso del pomeriggio-sera di domenica 28, precipitazioni tendenti ad attenuarsi ed esaurirsi a partire dai settori occidentali. Intensificazione su Pavese e su Prealpi Varesine dai quadranti meridionali (velocità medie orarie comprese tra 20 e 40 km/h, dove le intensità medie orarie più elevate fanno riferimento a quote superiori ai 700 metri circa). È fissato il Codice arancione sull'intero territorio regionale. (Com)