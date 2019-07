Trasporti: Toninelli, no a furbi targhe estere, ma allo studio deroghe per aziende

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, da una parte ha avvertito che "non si può fare i furbi e utilizzare una targa estera", dall'altra ha ammesso che sono allo studio soluzioni per "giuste deroghe per le aziende". Così il titolare del Mit ai giornalisti a margine dell'inaugurazione della micromobilità elettrica a Cattolica. (Rin)