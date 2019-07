Paraguay: ministro Esteri incontra primo ministro libanese Hariri, focus su commercio e investimenti (3)

- In precedenza il ministro paraguaiano ha effettuato una presentazione di fronte ad una delegazione di imprenditori locali ai quali ha illustrato opportunità di affari sottolineando che "il Paraguay è un luogo propizio per gli investimenti ed una porta d'ingresso per il commercio di beni e servizi nella regione". Castiglioni si è riunito anche con il patriarca maronita di Antiochia, il cardinale Bechara Boutros Rai, con il quale, ha affermato il ministro sudamericano sempre su Twitter, "ci uniscono legami storici e culturali molto forti e una solida convinzione sui principi e i valori cristiani che devono guidare la politica, come la difesa della famiglia e della vita fin dal concepimento". (Abu)