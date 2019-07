Mobilità: al via Milano sperimentazione dei mezzi della micromobilità elettrica

- Il comune di Milano dà il via alla sperimentazione della micro mobilità elettrica e ha definito oggi le strade dove è consentita la circolazione di monopattini, segway, hoverboard, skateboard e monoruote. Con questo provvedimento vengono recepite le linee guida previste dal Ministero dei Trasporti lo scorso 4 giugno. La sperimentazione avrà la durata di un anno. "Un periodo per noi molto interessante. I monopattini e gli altri micromezzi elettrici, al pari delle biciclette, – dichiara l'assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici, Marco Granelli – contribuiscono a migliorare la qualità della mobilità urbana, a patto però che vengano presi sul serio da chi li usa. Non sono giocattoli e la strada non è una giostra, per questo siamo stati chiari nel definire gli ambiti dove possono circolare al fine di garantire la sicurezza di tutti. Chi li usa deve farlo con prudenza e attenzione per sé e per gli altri. Soprattutto, è bene ricordarlo, i marciapiede sono fatti per i pedoni". (segue) (Com)