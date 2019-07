Congo-Kinshasa: forze di Tshisekedi e Kabila raggiungono accordo su composizione nuovo governo

- Le forze politiche della Repubblica democratica del Congo (Rdc) che compongono la coalizione di maggioranza e sono legate rispettivamente al presidente Felix Tshisekedi (Fronte comune per il Congo, Fcc) e al suo predecessore Joseph Kabila (Cach) hanno raggiunto un accordo per la formazione del governo. Lo riferiscono i media locali. "Venerdì è stato raggiunto un accordo tra (le coalizioni) Fcc e Cach", ha dichiarato oggi il coordinatore di Fcc, Nehemiah Mwilanya, precisando che il governo sarà formato da 65 membri, 42 provenienti dall'Fcc e 23 dal Cach. L'Fcc ha quindi reso "omaggio alla sua autorità morale, il compagno Joseph Kabila, e al suo partner, il presidente Felix Antoine Tshisekedi, per il loro (...) totale coinvolgimento nelle concessioni reciproche fatte da entrambe le parti dell'Accordo di coalizione". Proprio ieri la rappresentante speciale delle Nazioni Unite Rdc, Leila Zerrougui, ha invitato le autorità congolesi a superare le divergenze e a raggiungere "al più presto" un accordo per la formazione di un nuovo governo. (segue) (Res)