Congo-Kinshasa: forze di Tshisekedi e Kabila raggiungono accordo su composizione nuovo governo (2)

- In un’audizione tenuta davanti al Consiglio di sicurezza, la Zerrougui ha sottolineato i numerosi progressi compiuti negli ultimi sei mesi, elogiando l'annuncio di “audaci riforme” da parte del nuovo presidente Felix Tshisekedi e il miglioramento delle relazioni con i paesi vicini, tuttavia si è rammaricata per i ritardi nella formazione del nuovo governo. “Il presidente Tshisekedi ha chiaramente espresso la sua intenzione di avviare riforme audaci che, se attuate pienamente, dovrebbero portare al rafforzamento delle istituzioni congolesi e al miglioramento delle condizioni di vita di congolesi e congolesi”, ha detto Zerrougui, riferendosi anche a un graduale miglioramento delle relazioni tra la Rdc e i suoi vicini dall'entrata in carica di Tshisekedi. Secondo la diplomatica, il capo dello Stato congolese è realmente “determinato a trasformare la regione dei Grandi laghi in un'oasi di pace e sviluppo attraverso la promozione di relazioni di buon vicinato e l'integrazione economica regionale”, tuttavia dovrebbe accelerare nel processo di formazione del nuovo esecutivo. (segue) (Res)