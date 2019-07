Congo-Kinshasa: forze di Tshisekedi e Kabila raggiungono accordo su composizione nuovo governo (3)

- “Sebbene comprendiamo che si tratta di un esercizio senza precedenti per il paese, invito tutti a superare le loro differenze in modo che possano soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini”, ha detto la rappresentante Onu, secondo cui un governo pienamente operativo sarebbe indispensabile per la costruzione di solide relazioni con i partner e per l'attuazione di importanti riforme istituzionali e di governance che potrebbero contribuire al consolidamento di un fragile processo di transizione. A tale scopo Zerrougui, che è anche il capo della missione Onu nella Rdc (Monusco), ha afferma di aver incontrato le principali parti interessate in questo processo, invitandole a “preservare i progressi ottenuti dopo le elezioni, a salvaguardare il trasferimento pacifico del potere e a fare le concessioni necessarie per finalizzare il processo di formazione del governo”. Quanto alla situazione della sicurezza e umanitaria nella regione orientale del paese, Zerrougui ha parlato di “situazioni di emergenza simultanee” tra cui l’emergenza ebola, violenze interetniche e attacchi armati delle milizie ribelli. “Il deterioramento della situazione della sicurezza sta interrompendo il processo di rimpatrio che ha avuto luogo gradualmente dal 2018”, ha detto la rappresentante Onu, secondo cui ciò “sta causando nuovi spostamenti forzati verso la città di Bunia, costringendo la comunità umanitaria a riorientare la sua assistenza alle popolazioni più vulnerabili”. (segue) (Res)