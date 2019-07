Congo-Kinshasa: forze di Tshisekedi e Kabila raggiungono accordo su composizione nuovo governo (4)

- In seguito agli scontri inter-etnici nella regione dell'Ituri, ha aggiunto la Zerrougui, più di 733 mila necessitano di assistenza umanitaria, mentre in tutto il paese le violenze hanno causato lo sfollamento di oltre 4,5 milioni di persone dal dicembre 2017 e la fuga di oltre 850 mila nei paesi limitrofi, stando a quanto riferito dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Quanto all’epidemia di ebola, che ha ucciso finora più di 1.700 persone nelle province orientali del Nord Kivu e dell’Ituri, il capo della missione Monusco ha dichiarato che gli operatori sanitari inviati per fronteggiare l’emergenza hanno dovuto affrontare “alti livelli di sfiducia fra i membri della comunità” e le violenze da parte dei gruppi armati. “Questa confluenza di fattori ha provocato un ambiente letale per le persone che lavorano per contrastare l'ebola, al punto da essere minacciati e uccisi dai gruppi armati”, ha proseguito Zerrougui, che ha poi messo in guardia anche dall’epidemia mortale di morbillo che ha provocato circa 2 mila vittime dall'inizio di, “persino più dell'ebola”. (Res)