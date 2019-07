Pd: Martella, siamo in campo uniti e con Costituente idee lavoriamo ad alternativa

- Il coordinatore della segreteria del Partito democratico, Andrea Martella, scrive in una nota che "il Pd è in campo e dimostra di essere unito nell’obiettivo di costruire un’alternativa al governo gialloverde che sta bloccando ed isolando il nostro Paese. Il voto favorevole della Direzione alla relazione del segretario Zingaretti conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che il percorso avviato con la Costituente delle idee rappresenta per tutto il Pd la strada per tornare ad ascoltare, a confrontarsi e a parlare con il Paese per offrire una speranza agli italiani, in ostaggio", conclude l'esponente dem, "dell’agonia cui Lega e M5s ci stanno portando".(Com)